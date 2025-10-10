矢野経済研究所は、国内のゴルフ用品市場を調査し、製品セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年の国内ゴルフ用品市場規模を前年比95.0％の2933億3000万円と推計、2025年の同市場は前年比5.5％増を予測する。2024年の国内ゴルフ用品市場規模（メーカー売上高ベース）は、前年比95.0％の2933億3000万円となった。コロナ禍で屋外型アクティビティとしてゴルフに注目（コロナバブル）が集まり、2