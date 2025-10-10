池山新監督が就任会見を行った(C)T「池山スワローズ」でチーム再建を目指す。ヤクルトは10月9日、来季の新監督に池山隆寛2軍監督の就任を発表。10日に都内で就任会見が行われた。【動画】引退表明の川端慎吾、1100本目の一打は二塁打！神宮が湧く池山新監督は「緊張とめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです」と述べ、「2軍監督をしながら1軍も見ていた。同じようにたくさん負けた。上を向くしかない。ヤクルト球団にお世話に