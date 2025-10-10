痛恨の捕球ミスからの悪送球に泣いたカーカリング(C)Getty Images“結果”だけを見れば、あまりに痛恨のワンプレーだった。現地時間10月9日、ドジャースは本拠地でフィリーズとナ・リーグ地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回までもつれ込む一戦を2-1でサヨナラ勝ち。2シーズン連続でのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーンこの一戦で趨勢を定めたのは、