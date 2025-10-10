バンダイは、「スーホの白い馬Tシャツ」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「スーホの白い馬Tシャツ」(4,400円)「スーホの白い馬Tシャツ」は、感動の名作、絵本『スーホの白い馬』をフィーチャーしたTシャツ。昔日を想う全ての大人たちへ贈るファッショナブルアイテムだ。メインデザインをインクジェットで大胆