空気で膨らませる形のハロウィン関連の玩具を製造する工場＝中国安徽省・淮北市/VCG/Getty Imagesカリフォルニア州サンタクルス（ＣＮＮ）ラバーマスクやホラー映画の小道具、ゾンビゲームなどが所狭しと並ぶ倉庫。「ホラーがハロウィーンである必要はない。ライフスタイルそのものだ」と経営者のクリス・ゼフロさんは言う。しかし米国のドナルド・トランプ大統領がこの春、中国を相手に貿易戦争を始めて以来、ゼフロさんがカリフ