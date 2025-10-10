株式会社NPBエンタープライズは10日、株式会社コナミデジタルエンタテインメントならびにソニー株式会社との3社共同事業として、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」を 2025 年 10 月 10日より期間限定でテスト配信すると発表した。このアプリはプロ野球のポストシーズンの期間にテスト配信を行った後、機能追加などのアップデートを行った上で、2026 年プロ野球シーズンに合わせた本格稼働を目指