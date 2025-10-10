熊本県人事委員会は、行政職員の月給などの引き上げを木村敬知事に勧告しました。引き上げ幅は34年ぶりの水準です。 【写真を見る】熊本県職員の月給「3.55％引き上げ」を知事に勧告改訂されれば平均年収は640万7000円の見込み 県の人事委員会の勧告では、行政職員などの月給を3.55％引き上げ、ボーナスにあたる期末手当も0.05か月分引き上げるように求めました。 引き上げ勧告は4年連続ですが、月給の引き上げ幅は、19