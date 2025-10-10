今回、Ray WEB編集部は合コンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の陽菜は、女子大生兼インフルエンサーです。ある日インフルエンサー仲間のマリナから、合コンに誘われ……？マリナから誘われ、合コンのグループに入った陽菜。そこでなんと「合コンに参加するには顔選考がある」と伝えられます。このあと陽菜は渋々顔写真を送ることに……その結果は！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB