◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月５日・美原総合スポーツグラウンドほか）◆中学１年生の部▽１回戦富田林ボーイズ７−０東大阪河内ボーイズ富田林が快勝発進した。立役者は北川だ。初回２死二、三塁で左中間を破る３ラン。続く２回にも左越えのランニング３ランを放ち、７得点のうち６打点をたたき出した。「初回はヒットで先制の１点を取る意識でした。２打席目は真芯に当たって手応えがあった」。公式戦初本