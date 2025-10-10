「第５５回日本少年野球関西秋季大会」（報知新聞社など主催、１０月１８日開幕・ＲｅＦｉｌｌスタジアム＝淡路佐野運動公園第１野球場ほか）の組み合わせ抽選会が４日、大阪市内のゼット株式会社本社で開催された。本大会進出を決めた中学生の部２４、小学生の部１８チームの主将らが参加。ともに１１月２日に決勝が行われる予定だ。https://www.boys-kansai.com/%e3%80%90%e6%8a%bd%e9%81%b8%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%91%e3%82