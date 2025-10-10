ハンドボールの国内最高峰「リーグＨ」所属のプロハンドボールチーム、ジークスター東京が９日、東京・墨田区とホームタウン・スポーツチーム連携協定を締結した。今季のひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）開幕戦となった９日の大崎オーソル埼玉との試合前に山本亨区長が始球式を行い、ハーフタイムに調印式を実施。前半は１０−１６と劣勢に立たされていたが、後半の怒濤の得点で２９−２７と劇的な逆転勝利を収めた。ジー