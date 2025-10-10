こんにちは！ヘアメイク歴35年、老け顔脱出美容YouTuberのSHOKOです。午前中は完璧だったメイクも、午後になると--・テカリでツヤじゃなく“ベタつき”に見える・チークが消えて顔色がどんより・マスク跡や毛穴落ちが気になるそんな“午後の顔崩れ”に悩む大人世代の皆さんに、今回は撮影現場でも使っているプロ直伝のお直し術をお届けします。ポイントは、「引き算＆整える」シンプルなステップ。さらに、ポーチに入れて