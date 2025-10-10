8月2日に中京芝1600メートルで新馬戦を勝ち上がったコニーアイランド（牝2＝中内田、父コントレイル）は白菊賞（11月30日、京都芝1600メートル、牝馬限定）に向けて調整を進めていく。10日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整中。厩舎の先輩で23年牝馬3冠制覇を成し遂げたリバティアイランドの半妹にあたる。