大手ビール３社は１０日、９月の販売実績を発表した。ビール類の販売実績を金額ベースで公表しているキリンビールは前年同月比横ばい、数量ベースのサッポロビールは４％増、サントリーは１％減だった。アサヒビールは９月２９日に発生したシステム障害の影響で、この日の発表を見送った。