紅葉が見頃を迎えている、富山県と長野県を結ぶ観光路「立山黒部アルペンルート」＝10日午前（共同通信社ヘリから）北アルプスの立山連峰を貫き、富山県と長野県を結ぶ観光路「立山黒部アルペンルート」で、紅葉が見頃を迎えている。10日、秋晴れの下、曲がりくねった道路沿いの木々が鮮やかな赤や黄に色づいていた。運営する立山黒部貫光（富山市）によると、麓から山頂まで約2千メートルの標高差があるため、スポットを変え