◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)フィリーズのトムソン監督が試合後、悪送球でサヨナラを許したオライオン・カーカリング投手を擁護しました。カーカリング投手は2023年にメジャーデビューしたばかりの24歳。今季は69試合に登板し8勝4敗19ホールド4セーブで防御率3.30とチームのブルペン陣を支えました。このシリーズも全てで登板し4連投となったカーカリング投手は同点の延長11回、2アウト1