宮里藍が自身のインスタグラムを更新。10日に開幕した「スタンレーレディスホンダ」のプロアマ大会に参加、8月以来となるゴルフを楽しんだことを投稿した。【写真】「レジェンド降臨」 宮里藍との2ショットに渋野日向子も思わず緊張【本人のInstagramより】今回、同組となった女子プロは吉本ひかるだった。「チームの噛み合わせは勿論、随所にまわってくるプレッシャーにひかるちゃんがとても強くて、本当に頼りにしていました笑」