¡ã¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À½éÆü¡þ10Æü¡þÅìÌ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ6435¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£3·î°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤È¤Ê¤ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¤È¤·¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦»ÃÄê27°Ì¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»Î»³¤È¥·¥Ö¥³¤È¤¢¤ä¤¿¤ó½ÂÌî¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤âÀª¤¾¤í¤¤¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¡£´ä°æÀéÎç