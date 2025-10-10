北海道日本ハムファイターズは、あす１１日(土)からのクライマックスシリーズ・ファーストステージで、オリックスバファローズと本拠地エスコンフィールドで対戦。新庄剛志監督が前日会見にのぞんだ。■新庄剛志監督（オリックス印象は？）（シーズンでは）１２勝１２敗（１分）で五分の戦いだったが、３連覇を経験しているオリックスの方が経験値がある。勝ち負けで言ったらオリックス