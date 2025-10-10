俳優の高良健吾、田中俊介が10日、NHK総合『未解決事件』File．02「北朝鮮 拉致事件」（18日放送）の記者会見に出席した。【写真】キリッとした表情で撮影に応じる高良健吾＆田中俊介2002年10月15日の拉致被害者5人の帰国から23年。しかし政府が認定した17人の被害者のうち12人は未だに帰国が叶わず、安否さえもわかっていない。番組では、日本人の失踪事件が相次いだ1970年代から1990年代前半に至る警察と北朝鮮工作員の攻防