バリュエンスホールディングス [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常損益は13.1億円の黒字(前の期は7.6億円の赤字)に浮上し、26年8月期の同利益は前期比27.0％増の16.7億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の15円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常損益は0.9億円の黒字(前年同期は0.1億円の赤字)に浮上したが、