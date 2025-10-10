ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は初日を終えた。初日12Rのサンライズドリームは渡辺優が逃げ快勝。寺田千恵（56＝岡山）と小野の激しい2着争いは寺田千に軍配が上がった。「ぎりぎり、リングを入れたおかげで何とか持ちましたね」と寺田千。「優美ちゃんも生奈ちゃんも（足は）良かったけど、何とかなった。足自体は悪くないし、乗り心地ももうちょっと。上積みできたし、評判よりはいいのかなと