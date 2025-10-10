JR武蔵溝ノ口駅で、東急田園都市線からの振り替え輸送の列に並ぶ人たち＝6日午前、川崎市高津区東急電鉄は10日、川崎市の田園都市線梶が谷駅で5日に起きた列車同士の衝突脱線事故を受けた調査で、原因となった駅の信号設定ミスが、東急新横浜線の新横浜駅で2カ所、田園都市線・大井町線の二子玉川駅で1カ所、それぞれ見つかったと発表した。衝突の恐れがある場所に列車があっても、接近する列車の計器に青信号が出る状態だった。