韓国の特別検察は10日、旧統一教会の韓鶴子総裁を「政治資金法違反」などの罪で起訴しました。特別検察によりますと韓鶴子被告は2022年、教団幹部と共謀し尹錫悦前大統領の側近とされる国会議員や尹氏の妻に金品を贈り教団への支援を求めた、「政治資金法違反」や「請託禁止法違反」などの罪に問われています。韓被告は9月23日の逮捕後、取り調べで容疑をおおむね否認していて10月に入ってからは健康上の理由で取り調べに応じてい