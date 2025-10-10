高良健吾（37）が10日、都内のNHKで行われた「未解決事件『北朝鮮拉致事件』」（総合で18日午後7時30分）ドラマ試写会で「個人的な話なんですけども…しばらく芝居をしていない時期があって、久しぶりに立ったのが、この現場。どういう風に芝居するっけ？という感じだった」と振り返った。俳優人生20年を迎えた24年に「20年目の節目で、自分が仕事を頑張るということじゃなく、しばらく休むことを選んでいた」と明かしたことが