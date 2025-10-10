音楽ユニット・YOASOBIによる2度目のアジアツアーのシンガポール公演と、全国ホールツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」のツアーファイナルとなる沖縄コンベンションセンター展示棟でのステージの模様が、WOWOWで放送・配信されることが決定した。YOASOBI12月に放送・配信が予定されているのは、日本人アーティスト最大規模となる計14万人を動員した「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現実 | cho-genjitsu” IN SINGAPORE」