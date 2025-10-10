ジンズホールディングス [東証Ｐ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比56.7％増の121億円に拡大し、26年8月期も前期比6.3％増の128億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を94円→109円(前の期は61円)に増額し、今期も前期比6円増の115円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績で