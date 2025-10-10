フロイント産業 [東証Ｓ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は13.8億円の黒字(前年同期は0.9億円の赤字)に浮上し、通期計画の15億円に対する進捗率は92.5％に達し、5年平均の18.0％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比91.4％減の1.1億円に大きく落ち込む計算になる。