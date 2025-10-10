資料ももちゃり 岡山市は、市内中心部で運用しているシェアサイクル「ももちゃり」を2025年11月9日に無料で貸し出します。 11月９日はおかやまマラソンの開催日で、ランナーの会場までの足や、応援する人が沿道を移動するのに使ってもらいたいとしています。 貸出場所は岡山駅東口、岡山駅西口A、大元駅の3つのポートで、運用している447台の自転車のうち380台を午前７時から午後８時まで無料で貸し出し