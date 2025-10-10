提供：坂出市教育委員会 香川県坂出市教育委員会によりますと、9日午後1時30分ごろ、市立東部小学校で、4年生の男子児童が清掃の時間に校舎入り口の手洗い場でぞうきんを洗っていたところ、特定外来生物のセアカゴケグモにかまれました。 左手親指の付け根付近にピリピリする痛みを感じたため、洗浄とアイシングをして保護者と一緒に医療機関を受診し、軽症と診断されました。痛み止めを処方され、症状は落ち着いているとい