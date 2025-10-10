娘たちにピアノを習わせるため、節約に励む主婦。しかし一緒にお金を貯めるはずだった夫の浪費が止まらない。耐えかねてお小遣い制を導入すると、抑圧された夫はお金を稼ぐために副業に手を出すが…。■浪費癖の夫 節約が無意味に…あゆみは、娘たちがピアノを習いたいため、パートをしたりコツコツと節約して貯金していました。しかし、あゆみとは反対に夫は浪費家。スマホを新しくしたろ、30万円の明細を目にして…!?■なぜ？ 作