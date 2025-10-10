【これからの見通し】週末を控えて高市トレードの勢いは落ち着くか 今週は円安とドル高の動きが鮮明になっている。特に、円安の動きが際立っている。いわゆる高市トレードによって、日銀利上げ観測が後退、日米金利差を背景とした円キャリー取引が市場を席捲している状況だ。 しかし、ドル円が先週末の147円台から本日の東京市場では153円台前半で取引されており、１週間足らずで５円超の上昇は相当急