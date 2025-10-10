ドル円一気に１５２．３９付近まで下落、「公明党、自民党との連立政権から離脱の方針」の報道で＝ロンドン為替 ロンドン朝方、一気に円高が進行している。ＮＨＫが「公明党、自民党との連立政権から離脱の方針」と報じたことに反射的に反応している。一時152.39付近まで急落した。ただ、足元では152.75付近に買い戻されている。 USD/JPY152.75