finalは、ASMR専用の完全ワイヤレスイヤフォン「ZE500 for ASMR」シリーズより、近接3D音場に対応した「ZE500 for ASMR 3D」を、10月10日にAmazon限定で発売した。価格は9,480円。 「ZE500 for ASMR 3D」 ZE500 for ASMR 3Dは、ASMRコンテンツをより楽しめるように「近接3D音場」に対応。頭外の空間イメージまで明瞭に再現されるため、「その空間内にいるかのような実在感を感じられる」という。 特にバイ