斉藤公明党代表 自民党の不祥事を国民に説明することに限界 首班指名で高市早苗と書くことはできないと伝えた 自公連立政権は一旦白紙、区切りを付ける 首班指名では斉藤鉄夫と書く 人物、政策本位で応援できる地域も少なくない、選挙協力 公明党候補の自民党からの推薦求めない、自民党候補は推薦しない