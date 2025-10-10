「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の前日練習が１０日に横浜スタジアムで行われ、巨人は１１日からのＤｅＮＡとの第１ステージ初戦に向けて約２時間の練習で最終調整した。リーグ３位からの日本シリーズ進出を目指す巨人。阿部監督は練習前の円陣で選手、スタッフの前で訓示し「とにかくモチベーションとテンションを上げてやるだけだと。みんなが気持ち合わせてやるしかない。それが一番大事だ」などと呼び