◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がシャンパンファイトで大興奮です。地区シリーズ第4戦を延長11回の激闘の末、勝利をつかんだドジャースはリーグ優勝決定シリーズに駒を進めました。地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破に次ぎ今季3度目のシャンパンファイト。MLB公式SNSは歓喜の会場の中で大谷選手が四方八方からビールをかけられている様子を投稿。その渦