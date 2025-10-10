農林水産省は10日、2025年産の主食用米の収穫量が9月25日時点で747万7千トンに上るとの見通しを発表した。前年と比べ68万5千トン増加し、約1割の伸びとなる。昨年のコメ不足を受け、農家が作付面積の拡大に動いた。