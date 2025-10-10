西武の今井達也投手西武の今井達也投手が10日、今オフに米大リーグに挑戦する希望を球団に伝えた。埼玉県所沢市で代理人を伴って協議した後に取材に応じ「去年、今年と納得いくようなシーズン。自分が一番、いいとき、タイミングを逃したくないと伝えた」と話した。海外フリーエージェント（FA）権を持たないため、移籍手段は球団が容認した上でポスティングシステムを利用することになる。西武の広池浩司球団本部長は「われわ