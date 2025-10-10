公明党の斉藤代表は10日、自民公明両党の党首会談終了後に記者団の取材に応じ、連立離脱を自民党側に通告したと発表した。斉藤代表は冒頭、「今回、自民党との政策協議にあたって、3つの懸念事項のうち、2つは丁寧な説明もあり共有できたが、最も重視した政治と金について政治姿勢に隔たりがあった。国民の根強い不信があった」と、自公連立の継続に向けた協議を振り返った。そして「改めて連立を組むならこれまでに成し得なかった