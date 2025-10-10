モビルス [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年8月期の連結経常損益は8100万円の黒字(前の期非連結は3億6100万円の赤字)に浮上したが、26年8月期は1億2000万円の赤字に転落する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常損益は4300万円の黒字(前年同期非連結は8300万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-21.3％→8.6％に急改善した。 ※25年8月期から連結決算に移行