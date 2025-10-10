劇団民藝演技部の俳優水谷貞雄（みずたに・さだお）さんが9月29日午前4時22分に心不全のため東京都町田市内の病院で亡くなったことを10日、劇団民藝が発表した。91歳。葬儀は同7日に家族葬にて執り行われた。喪主は妻で劇団民藝の俳優田畑ゆりが務めた。昨年6月の公演が最後の舞台となった。水谷さんは早大法学部を卒業後、56年に劇団民藝附属水品演劇研究所入所。劇団民藝俳優教室、研究生をへて、62年に劇団員となった。初舞台は