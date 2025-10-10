アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」（ハッタリカ）のギタリストKirz Hammett（カーズハメット）が10日、X（旧ツイッター）を更新。ステージ4の鼻腔（びくう）がんが寛解したと発表した。「みんなありがとうございます！吉報です！僕の末期がんは担当医も驚く奇跡の速さで『寛解』となりました。転移も無し！」と報告。「皆さんの応援が本当に心強く、それが僕の病をSeek and Destroyしてくれました