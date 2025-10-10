中国は温室効果ガスの世界最大の排出国であり、その動きは未来の地球の気候を左右する。写真は国連気候サミットでビデオ演説する習近平国家主席（国連のメディア向け資料の動画より）【写真】中国の太陽光パネル大手の隆基緑能科技が青海省に建設したメガソーラー。中国の習近平国家主席は9月24日、ニューヨークの国連本部で開催された気候サミットでビデオ演説を行い、2035年までに中国の温室効果ガスの排出量をピーク時から7〜10