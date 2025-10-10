東北新幹線が運転を見合わせていた影響で、秋田新幹線にも遅れが出ています。JRによりますと、午前11時16分ごろ、東北新幹線の上り線の架線に農業用ネットが引っかかっているのが見つかり、撤去するために一時運転を見合わせていました。午後1時に運転を再開しましたが、この影響で、秋田新幹線は、下りの3本に最大で1時間半の遅れが出ています。