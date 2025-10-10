10日午後3時前、加茂市宮寄上のキャンプ場の中の作業小屋で火事がありました。付近を通行していた人が「煙と炎が見えます」と消防に通報しました。消火活動が行われ、午後3時半頃に消し止められました。ケガ人や延焼はないということです。現場は炭焼き用の作業小屋ということです。警察などが原因を調べています。