東海道新幹線を思わせるカラーリングの自動搬送ロボット（試作機）と荷物台車のイメージ（画像：JR東海）JR東海は10日、名古屋駅で自動搬送ロボットの実証試験を行うと発表しました。同社は駅構内の物流作業の省力化を目指し、自動搬送ロボットの活用に向けた開発を進めています。本実証実験は、混雑した駅環境で自動搬送ロボットが乗客の移動に与える影響を検証することを目的としたものです。試験期間は2025年10月20日から2026年