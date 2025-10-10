シイエヌエス [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の1.8億円に急拡大し、通期計画の5.7億円に対する進捗率は31.7％に達し、4年平均の19.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.8％→9.7％に大幅改善した。 株探ニュース