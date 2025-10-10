（ロンドン中央社）英教育誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）が9日に発表した2026年版の世界大学ランキングで、台湾の最高学府、台湾大学（台北市）が140位にランクインした。前回の172位から大きく順位を上げた。THEは115カ国・地域の2191校を教育、研究環境、研究の質、産業、国際性の5分野18指標で評価し、ランク付けしている。台湾大が150位以内にランクインするのは2022年版以来。同大が同日に発表した報道資料に