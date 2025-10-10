１０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸。市場参加者の関心が自公党首会談に向かうなか、政局の先行き不透明感から安全資産とされる債券が選好する動きがみられた。 ９日に実施された米３０年債入札の結果が市場の想定ほど堅調ではなかったとの見方を背景に、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。円安による輸入物価の上振れにより日銀が利上げを前倒しするとの思惑もあり、債券先物